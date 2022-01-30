ابل تكشف عن أرقام نجاحات قياسية لها مع مطلع 2020

مع بداية عام 2022 كشفت ابل رسمياً عن بعض الأرقام المثيرة التي تعكس النجاحات الخيالية التي حققتها عموماً وخلال الربع الأخير من العام الماضي خصوصاً.

بدايةً، حققت ابل أرباح قياسية خلال الربع الأخير من عام 2022 بلغت 124 مليار دولار أمريكي بزيادة 11% على أساس سنوي، وبلغ صافي أرباح المستثمرين في الشركة نحو 27 مليار دولار أمريكي.

عائدات ابل خلال الربع الأخير من عام 2022 توزعت كالآتي:

مبيعات الايفون 71 مليار دولار

قطاع الخدمات 19 مليار دولار

الملحقات والإكسسوارات 15 مليار دولار

أجهزة ماك 11 مليار دولار

الايباد 7 مليار دولار

كما هو ملاحظ فإن عائدات الايفون بالإضافة إلى قطاع الخدمات – الذي يشهد نمواً كبيراً – تمثل نحو ثلاث أرباع عائدات ابل حالياً.

حالياً هناك أكثر من 1.8 مليار جهاز نشط لآبل حول العالم، على أغلب الظن هذا يفوق أي شركة أخرى منافسة، ومن المتوقع أن تبيع ابل هذا العام ما يزيد عن 200 مليون جهاز ليتجاوز عدد أجهزتها النشطة 2 مليار جهاز.

يمثل هذا قاعدة شعبية كبيرة لآبل تفيد خدماتها المختلفة التي تقدمها للجمهور حيث بلغ إجمالي مشتركي خدمات ابل الآن نحو 785 مليون مشترك.

يتوقع أن تستمر وتيرة النمو الخاصة بشركة ابل مع تحسن حركة سلاسل التوريد العالمية ورجوعها إلى وضعها الطبيعي قبل جائحة كورونا، وكذلك استمرار نمو قطاع الخدمات.

على مدار الـ 15 عاماً الماضية قامت ابل بالتبرع بحوالي 270 مليون دولار أمريكي لمؤسسة RED التي تنشط في مجال الأعمال الخيرية كمحاربة الإيدز في الدول الإفريقية.

أيضاً تقدر إجمالي العائدات التي جناها المطورون من متجر الآب ستور حتى الآن نحو 260 مليار دولار أمريكي.