سمية الخشاب تكسب معركتها ضد طليقها أحمد سعد

ألزمت محكمة الأسرة في مدينة الإسكندرية الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه مصري، حوالي 18000 دولار لطليقته سمية الخشاب كنفقة متعة.

وفرضت المحكمة المصرية على أحمد سعد دفع 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، و10 آلاف جنيه عن كل شهر لمدة 24 شهراً، ليصبح مجموعة المبلغ 270 ألف جنيه مصري.

وكانت الفنانة المصرية قد رفعت دعوى قضائية على زوجها السابق، طالبت من خلالها بحقوقها الزوجية، وبنفقة المتعة.

وقال محامي الفنانة المصرية إنّ محكمة الأسرة أيدّت الحكم الأول، ورفضت الاستئناف الذي قدّمه محامي أحمد سعد، وألزمته بدفع النفقة والمؤخر الذي تصل قيمته لـ500 ألف جنيه مصري.

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