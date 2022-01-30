تحديث نظام IOS يجلب 37 رمزاً تعبيرياً جديداً

أضافت شركة أبل الأمريكية، من خلال الإصدار التجريبي لنظام التشغيل IOS 15.4 37 رمزاً تعبيرياً جديداً.

واحتوت الرموز الجديدة على رمز خاص للشفاه، 7 رموز مبتسمة جديدة، دراجة نارية، زلاجة، قزم بهراوة، كرة ديسكو، بطارية، فاصولياء.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ شكل الرموز الجديدة قد يختلف من منصة لأخرى، وأكدت أنّها ستصل لجميع المستخدمين عند إطلاق الإصدار بشكلٍ رسمي في الربيع القادم.

وكان الإصدار التجريبي قد تضمن ميزة فتح قفل الهاتف بدون الحاجة لنزع الكمامة، الأمر الذي نال إعجاب عدد كبير من المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية