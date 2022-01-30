تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة عملية وعروض حصرية تستحق التواجد على هاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Unit Converter (Pega Pro)

ما هي الوحدة التي تستخدمها كثيراً في أعمالك وتلاحظ أنك مُضطر على تحويلها إلى قيم أخرى؟ عملات أو أوزان أو مسافات أو زوايا أو قياسات أو درجات حرارة أو أي وحدة تستخدمها؟ لا داعي للقلق، تطبيق Unit Converter هو تطبيق احترافي مدفوع متاح مجاناً لوقت محدود سيساعدك في تحويل أي وحدة تستخدمها في أعمالك بسهولة شديدة. هذا التطبيق يدعم أكثر من 160 عملة مختلفة، وحتى العملات الرقمية ويحتوي على العديد من الأدوات المفيدة التي ستفيدك بشتى الطرق.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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BrainAural

إنه نوعاً ما واحداً من تطبيقات التأمل التي تساعدك على الاسترخاء والتركيز أثناء الدراسة أو العمل أو حتى لمساعدتك على الدخول إلى النوم بسرعة وبشكل أفضل. ستلاحظ أن التطبيق يحتوي على مجموعة ضخمة من محتوى الأصوات الهادئة وستجد أقسام مخصصة للنوم العميق أو التأمل أو راحة العقل أو للتركيز أو للدراسة أو للاسترخاء والعديد من سيناريوهات الحالات المختلفة. بالطبع هناك العديد من التطبيقات المجانية التي يمكنك الاعتماد عليها، ولكنها لا تحتوي على محتوى كبير مثل التطبيقات المدفوعة، ولذلك ننصحكم بتجربة تطبيق BrainAural.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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POW

POW هو ليس أكثر من تطبيق ترفيهي. هل تتذكر أفلام الكرتون التي كنت تشاهدها في أيام الصبا؟ بالتأكيد، ومن منا ينسى ذلك. ستجد في هذا التطبيق العديد من الأصوات والموسيقى التي كنت تسمعها في أفلام الكرتون المفضلة لك وأنت صغيراً في السن. لا أعلم إذا كان من الممكن اختيار إحدى هذه الأصوات كنغمة رنين، ولكن إذا كان الأمر ممكناً، فحينها فقط يستحق هذا التطبيق ثمنه، وبالمناسبة هو مجاني لفترة محدودة فقط.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Stark Suspension

نحن نعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين انتقلوا للعمل عن بُعد بمجرد بدء جائحة كورونا، ولذلك هؤلاء الأشخاص يقضون وقتاً أطول في منازلهم، ولذلك هم يبحثون عن الطرق والوسائل الصحيحة التي تساعدهم على القيام بالتمارين الرياضية الصحية لأجسامهم.

إذا كنت واحداً من بين هؤلاء، فينبغي أن تلقي نظرة على تطبيق Stark Suspension والذي يحتوي على مجموعة مصورة من مقاطع الفيديو المدمجة التي توضح لك كيف يمكنك الحصول على جسم صحي وعضلات قوية وبنيان قوي خلال فترة زمنية قصيرة. لن تحتاج للخروج من المنزل إذا كان لديك السوط الرياضي وقمت بتنفيذ مجموعات اللياقة البدنية بداخل هذا التطبيق الرائع.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Wi-Fi: Open Access

إذا حاولت أن تبحث على الإنترنت عن كيفية معرفة كلمة سر الواي فاي المتصل بها من خلال الهاتف، فستُفاجأ بعشرات المقالات والتقارير التي تحتوي على ألف كلمة وكلمة. ولكن ما رأيك في الحصول على هذه الكلمات السرية من خلال تطبيق أندرويد مجاني وبسيط؟ بالتأكيد فكرة رائعة. ندعوكم لتجربة تطبيق Wi-Fi: Open Access وهو تطبيق مفيد لاستعادة جميع كلمات مرور الشبكات اللاسلكية التي سبق وأن قمت بالاتصال بها من خلال هاتفك الأندرويد.

السعر : مجاني

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HD Video Screen Mirroring

إذا كنت تبحث عن تطبيق لانعكاس شاشة هاتفك الأندرويد على جهازك اللوحي أو جهاز التلفزيون الذكي الخاص بك، فأنت أمام واحد من أفضل التطبيقات الجديدة للقيام بهذه المهمة. الغرض من التطبيق هو عرض محتويات هاتفك الأندرويد على شاشة أكبر في الحجم باستخدام تقنية انعكاس الشاشة.

السعر : مجاني

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Download MP3 Music Downloader

في الحقيقة هو لا يحتاج إلى توضيح، فمن اسمه يتضح أنه تطبيق قادر على مساعدتك في تنزيل جميع أغانيك المفضلة وبشكل مجاني. ستجد العديد من أنواع الموسيقى التي تفضلها وجميع الفنانين والمطربين المفضلين لك. وبالطبع يمكنك تشغيل جميع الأغاني باستخدامه كمشغل موسيقى أيضاً.

السعر : مجاني

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القرآن المجيد

تطبيق القرآن المجيد هو تطبيق ديني مجاني وجديد على متجر جوجل بلاي ولكنه تطبيق أكثر من رائع. يحتوي التطبيق على أطنان من المزايا الرائعة، بدءاً من اتجاه القبلة الصحيح ومواعيد الصلوات الخمسة والبحث عن المساجد القريبة منك، مروراً بالعديد من الأدعية الدينية والأحاديث النبوية الصحيحة، وحتى أسماء الله الحسنى وتسابيح والتقويم وبالطبع القرآن الكريم لتلاوته وقتما تشاء. على الرغم من أنه تطبيق احترافي، إلا أنه مجاني بالكامل حتى الآن وننصحكم بتجربته على الفور.

السعر : مجاني

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Shadow Fight 3 – RPG fighting

لعبة Shadow Knight من أروع ألعاب الأكشن والحركة على متجر جوجل بلاي وهي من نوع ألعاب القتال والصراع للبقاء على قيد الحياة. ستواجه في هذه اللعبة العديد من المنافسين وستقضى بداخلها وقت رائع جداً.

السعر : مجاني