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مطعم في بنغازي يحضر سيخ شاورما بوزن 600 كيلوجرام

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استمتع زبائن مطعم مأكولات شامية في مدينة بنغازي بشطائر شاورما بأسعار رمزية مما عُدَّ أكبر سيخ شاورما يتم تحضيره في المدينة.

بلغ وزن السيخ أكثر من 600 كيلوغرام من الدجاج ، حضره طهاة مطعم الدمشقي للمأكولات الشامية، الذي تأسس في مدينة بنغازي عام 2004، ضمن حملة ترويجية تستهدف إظهار خبرات المطعم لجذب مزيد من الزبائن.

وأفاد صاحب المطعم ” حاتم قرقوم” أن الفكرة تراوده منذ فترة بإعداد هذا الحجم من السيخ الذي يتعدى النصف طن، لإظهار مدى إمكانيات المطعم بوضع سيخ ضخم واحد بدلاً من توزيعه على أسياخ عدة والخطة المقبلة أن يتجاوز السيخ وزن الــ 1000 كجم.

وتجدر الإشارة إلى تنامي الإقبال في المطاعم الليبية على المأكولات الشامية الحار منها والحلو، فيما اصطف عشرات الزبائن في طوابير أمام المطعم، وشوهد أطفال يلعبون أمام المطعم بينما يهرع العاملون فيه لتحضير الشطائر لتلبية الطلب الكبير عليها، فيما أبدى الزبائن إعجابهم بهذه الخطوة، مع أسعار رمزية وفي متناول الجميع.

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قناة 218 الليبية

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