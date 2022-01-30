سامسونغ تكشف عن هاتفٍ جديد بـ4 كاميرات

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن هاتفٍ جديد ب4 كاميرات، يعمل مع شبكات الجيل الخامس، أطلقت عليه Galaxy A13 5G.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية، إنّ هاتفها الجديد سيأتي بمعالج Media Tek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mail-57 MC2، ونظام تشغيل Android 11.

وحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة PLS TFT مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل.

وأشارت سامسونغ إلى إنّ الهاتف الجديد، سيضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الخلفية فستكون ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 64 غيغا بايت والعشوائية 4 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات وبلوتوث.

ولم تكشف سامسونغ عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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