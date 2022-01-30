منوعات

سامسونغ تكشف عن هاتفٍ جديد بـ4 كاميرات

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الستار عن هاتفٍ جديد ب4 كاميرات، يعمل مع شبكات الجيل الخامس، أطلقت عليه Galaxy A13 5G.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية، إنّ هاتفها الجديد سيأتي بمعالج Media Tek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mail-57 MC2، ونظام تشغيل Android 11.

وحصل هذا الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة PLS TFT مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل.

وأشارت سامسونغ إلى إنّ الهاتف الجديد، سيضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الخلفية فستكون ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 64 غيغا بايت والعشوائية 4 غيغا بايت، وسيحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات وبلوتوث.

ولم تكشف سامسونغ عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك