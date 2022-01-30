حسين فهمي يعود للمسرح من بوابة “امسك الحرامي”

كشف الفنان المصري حسين فهمي، عن عودته للمسرح من خلال مشاركته في مسرحية جديدة ستحمل اسم “امسك الحرامي”.

وقال الفنان المصري، إنّ المسرحية الجديدة ستكون من النمط الكوميدي، وأشار لقيامه حالياً بعمل البروفات للمسرحية، التي سيخرجها عصام السيد سيتم عرضها بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

من جهةٍ أخرى، يواصل الفنان المصري تصوير فيلمه الجديد “الملحد”، الذي كتبه إبراهيم عيسى، وسيخرجه ماندو العدل، وسيشارك فيه نخبة من النجوم أمثال صابرين، محمود حميدة، نجلاء بدر، وشيرين رضا.

يذكر أنّ حسين فهمي حقق نجاحاً كبيراً بفيلم “الكاهن”، الذي يعد آخر أعماله، والذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين أمثال محمود حميدة، إياد نصار، جمال سليمان، حنان سليمان، فاطمة كمال، أحمد فؤاد سليم وغيرهم.

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