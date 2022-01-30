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وفاة الفنان المصري طارق شرارة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فُجِعَ الوسط الفني المصري بوفاة الفنان والموسيقار المصري الشهير طارق شرارة الذي رحل عن عالمنا عن عمرٍ يناهز 81 عاماً بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويعد الفنان الراحل واحداً من أهم الموسيقيين بتاريخ مصر، حيث بدأ دراسته للبيانو في سن ال7 سنوات على يد الأستاذ الكبير صلاح الحسيني قبل أن يكمل المسيرة على يد أنيتا فيشر.

درس طارق شرارة الحقوق بعد المرحلة الثانوية، وتخرج من الكلية عام 1964، وعمل بعدها في وزارة الثقافة قبل أن يتقلد منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار حتى العام 1976.

وبعد ذلك عمل رقيباً على المصنفات الموسيقي حتى العام 1987 ليتفرغ بعدها للتأليف والتوزيع الموسيقي.

قدم الموسيقار الراحل خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال الموسيقية أبرزها: الموسيقية التصوير لفيلم البيت الملعون، فيلم الأوهام، شيء في صدري، امرأتان وغيرها من الأعمال.

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قناة 218 الليبية

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