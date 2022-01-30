المتلازمة الكلوية.. أسبابها وأعراضها وكيفية علاجها

أكدّت الجمعية الألمانية لأمراض الكلى والمسالك البولية وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالمتلازمة الكلوية.

وأشارت لأنّ السبب الرئيسي لها حدوث ضرر يلحق بالمرشحات الدقيقة للكلى المعروفة بالكبيبات، بالإضافة لعوامل الوراثية، وفي بعض الحالات قد تكون تظهر بسبب إصابة الشخص بأمراض أخرى كداء السكري والتهابات الكبد.

وحددت أعراض هذا المرض باحتباس الماء في الوجه، ظهور رغوة في البول، كثرة التعرض للعدوى، تجلط الدم، ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الجمعية إنّ علاج المتلازمة الكلوية يتم من خلال تخفيف أعراضها فضغط الدم يعالج بالأدوية الخافضة له، وانحباس البول يؤخذ له الأدوية المدرة للبول، وتجلط الدم يستخدم له الأدوية المميعة، وارتفاع مستوى الدهم يتم تخفيضه من خلال الأدوية الخافضة للكوليسترول.

ودعت الجمعية الألمانية المرضى المصابين بهذه المتلازمة لاتباع نظام غذائي قليل الدهون المشبعة والصوديوم، ويضم كميات وفيرة من البروتين والبوتاسيوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية