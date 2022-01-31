آبل تطلق تحديثاً جديداً لحل مشكلة الشحن في ساعات آبل

أطلقت شركة آبل الأمريكية إصداراً جديداً لحل مشكلة الشحن في ساعات آبل أطلقت عليه WatchOS 8.4. وسيأتي التحديث الجديد لحل مشكلات الحماية والشحن التي تعاني منها ساعات آبل الذكية.

ويمكن للمستخدمين تثبيت التحديث الجديد عبر تحميل التحديث من تطبيق Apple Watch، ومن ثم الذهاب لقائمة تحديث البرمجيات.

وأكدّت الشركة الأمريكية أهمية وجود نسبة شحن تفوق 50% في الساعات الذكية حتى يتم تثبيت التحديث الجديد.

وقالت آبل إنّ الإصدار التجريبي سيخضع حالياً للاختبار قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية