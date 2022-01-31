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آبل تطلق تحديثاً جديداً لحل مشكلة الشحن في ساعات آبل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة آبل الأمريكية إصداراً جديداً لحل مشكلة الشحن في ساعات آبل أطلقت عليه WatchOS 8.4. وسيأتي التحديث الجديد لحل مشكلات الحماية والشحن التي تعاني منها ساعات آبل الذكية.

ويمكن للمستخدمين تثبيت التحديث الجديد عبر تحميل التحديث من تطبيق Apple Watch، ومن ثم الذهاب لقائمة تحديث البرمجيات.

وأكدّت الشركة الأمريكية أهمية وجود نسبة شحن تفوق 50% في الساعات الذكية حتى يتم تثبيت التحديث الجديد.

وقالت آبل إنّ الإصدار التجريبي سيخضع حالياً للاختبار قبل أن يتم إطلاقه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

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قناة 218 الليبية

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