امرأة من جنوب أفريقيا.. كورونا تحور في جسدها “21 مرة”!

أظهرت إحدى الدراسات أن امرأة من جنوب إفريقيا تعاني من مرض نقص المناعة “الإيدز”، وعانت من كوفيد19 لمدة تسعة أشهر، شهد جهازها التنفسي تطور ما لا يقل عن 21 طفرة أثناء حضور الفيروس في جسدها.

وأشارت الدراسة إلى أنه بمجرد أن التزمت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا بالأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المستخدمة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية وتعزيز نظامها المناعي، تمكنت من التغلب على عدوى كوفيد، في غضون ستة إلى تسعة أسابيع.

جاء ذلك وفق نتائج الدراسة التي أجراها علماء من جامعة كوازولو ناتال.

تضيف الدراسة أن هناك أدلة قوية على أن كوفيد19 قد يتحور بسرعة عندما يدخل أجساد الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، مثل أولئك الذين لا يتناولون أدوية لعلاج فيروس الإيدز، وهذا قد يؤدي إلى تطوير متحورات جديدة.

وقد تم اكتشاف متحور بيتا لدى مريض من جنوب أفريقيا ، وكذلك كان الحال مع متحور أوميكرون.

وقال العلماء: “هذه الحالة، مثل غيرها من الحالات السابقة، تصف مسارًا محتملاً لظهور متحورات جديدة، وتجربتنا تعزز التقارير السابقة بأن العلاج الفعال المضاد للفيروسات هو المفتاح للسيطرة على مثل هذه المتحورات”.

جدير بالذكر أن جنوب إفريقيا تعاني من أكبر وباء انتشار لمرض الإيدز في العالم حيث أصيب به 8.2 ملايين من أصل 60 مليون شخص على مستوى العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية