أهم مزايا نظام iOS القادمة في عام 2020

تحديث iOS 15 و iPadOS 15 للايفون والايباد مازالت ابل تطلق لهما التحديثات الفرعية بين الحين والآخر، وبالرغم من مرور 5 أشهر تقريباً على إطلاق التحديثات إلا أننا لازلنا في انتظار مزايا جديدة.

التعرف على الوجه أثناء ارتداء الكمامة

هذه الميزة تختبرها ابل بالفعل مع تحديث iOS 15.4 التجريبي، وهي ميزة طال انتظارها سوف تجعل هواتف الايفون التي تعمل بتقنية التعرف على الوجه Face ID تتعرف على الأشخاص حتى عند ارتدائهم الكمامات.

الايفون كأداة لإتمام المدفوعات

تشير التقارير إلى أن ابل تنوي إضافة خاصية لهواتف الايفون تجعلها قادرة على قبول العمليات المالية من خلال تقريب البطاقة الائتمانية إلى الايفون بدون الحاجة إلى أية إضافات أو ملحقات أخرى.

هذه التقنية سوف تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى NFC والمدعومة في جميع هواتف الايفون منذ سنوات وتحديداً منذ ايفون 6 وايفون 6 بلس.

تطبيق ابل للموسيقى الكلاسيكية

في عام 2021 قامت ابل بالاستحواذ على خدمة Primephonic المتخصصة في بث الموسيقى الكلاسيكية لتعد ابل حينها إطلاق تطبيق مخصص لها سيكون متاحاً لكافة مشتركي خدمة ابل للموسيقى Apple Music.



في انتظار إطلاق التطبيق Apple Music Classical لهواة الاستماع للموسيقى الكلاسيكية ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال الأشهر القادمة، ومن غير المعروف إن كانت ابل سوف تضيف تكاليف إضافية أم لا على الاشتراكات الشهرية التقليدية لخدمة Apple Music.

إضافة رخصة القيادة إلى تطبيق المحفظة

هذه الميزة سوف يستفيد منها مبدئياً سكان بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لتمكنهم من إضافة رخصة القيادة وبطاقة الهوية إلى تطبيق المحفظة على الايفون ليتمكن المستخدم من عرضها عند الطلب، وتعد وسيلة أكثر أماناً في التعامل، وبديل عند فقدان الرخصة الورقية.

تحديث iOS 16 أم iOS 15.4 ؟

المزايا السابقة يتوقع أن تطلقها ابل مع تحديث iOS 15.4 في ربيع عام 2022 الجاري، وإن لم تفعل فستكون حاضرة مع تحديث iOS 16 لاحقاً.

تحديث iOS 16 لاحقاً من المنتظر أنه سيأتي مع تغييرات في الواجهة مثل الويدجت المتفاعلة مع المستخدم، وكذلك ميزة اكتشاف الحوادث المرورية بحسب التقارير الواردة إلينا حتى الآن.