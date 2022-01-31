تحديث MIUI 13 – إطلاق واجهة شاومي عالمياً وهذه هي أبرز المزايا التي تحتوي عليها!

شاومي كان لديها الكثير للإعلان عنه بشكل رسمي من أجل السوق العالمي، فبجانب الإعلان عن 4 هواتف جديدة ضمن عائلة Redmi Note 11، فقد أعلنت أيضاً عن واجهة MIUI 13.

لقد قمنا باستعراض جميع مواصفات هواتف ريدمي التي تم الإعلان عنها بالتفصيل ويمكنكم التعرف على كل شيء بخصوصها من خلال هذا التقرير.

ولكن الهواتف لم تكن الشيء الوحيد التي ركزت عليه الشركة خلال الحدث، إنها واجهة MIUI 13 الجديدة هي التي نالت الجزء الأكبر من الاهتمام. ولكن بالرغم من ذلك، فهي لم تأتي بعدد ضخم من المزايا الجديدة مقارنة بواجهة MIUI 12.5.

المزايا والتحسينات التي طالت واجهة MIUI 13

واجهة MIUI 13 هي الإصدار الجديد من واجهة المستخدم المخصصة بشركة شاومي والتي من المتوقع أن تصل إلى هاتفك في وقت ما خلال العام الحالي – هذا في حالة كان هاتفك مؤهلاً للحصول عليها.

هذه الواجهة الجديدة تأتي مُثبتة بشكل مُسبق على هواتف سلسلة Redmi Note 11، وسيتم تثبيتها على عائلة Xiaomi 12 عندما يحين موعد إطلاقها عالمياً.

للتذكير، فقد تم إطلاق سلسلة Xiaomi 12 في موطن الشركة الرئيسية، الصين، ولكن لم يتم إطلاقها في السوق العالمي حتى الآن، نتوقع أن يتم إطلاقها جنباً إلى جنب مع الرائد القادم Xiaomi 12 Ultra.

نحن هنا للحديث عن مزايا واجهة MIUI 13، أليس كذلك؟ صرحت شركة شاومي بأنها عملت على تحسين الواجهة لتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة، حيث ركزت الشركة على أساليب ونظام التخزين والذاكرة وتعديل الخوارزميات والتوازن الذكي.

تقنية Liquid Storage تساعد على تحسين كفاءة التجزئة

تقنية Liquid Storage أو ما تُعرف باسم “التحزين السائل” من شأنها أنها تساعد على تقليل نسبة fragmentations أو “التجزئة” وتتمثل مهمتها الرئيسية في إدارة البيانات المُخزنة بكفاءة عالية ونشاط. وقد أكدت الشركة أن التقنية الجديدة من شأنها أن تعمل على تحسين كفاءة إلغاء التجزئة بنسبة 60% تقريباً.

أما بالنسبة لتقنية الذاكرة الصغيرة فهي تشير إلى ذاكرة الوصول العشوائي، حيث حاولت شركة شاومي تحسين كيفية إدارة واستهلاك ذاكرة الرامات في واجهة MIUI 13.

هذه التقنية الأخيرة ستعمل على إغلاق الأنشطة والعمليات الغير نشطة في الخلفية من أجل تحسين كفاءة النظام وتعزيز القدرة على التعامل مع تعدد المهام بشكل أفضل.

أما الهدف من وراء تقنية التوازن الذكي فهو من أجل إيجاد التوازن بين سرعة الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة. وأكدت شركة شاومي أن التقنية الجديدة ساعدتها في الحفاظ على إطالة عمر البطارية في واجهة MIU 13 بنسبة لا تقل عن 10%.

تحديث الشركة أيضاً عن ميزة تسمى “الشريط الجانبي” وهذه الميزة تتيح الوصول إلى تطبيقاتك المفضلة بنقرة زر واحدة، وهي أداة مفيدة لتعدد المهام.

في الحقيقة، قدمت شاومي واجهة MIUI 13 للسوق العالمي في مقطع فيديو موجز مدته 90 ثانية فقط، ويمكنك معرفة المزيد عن الواجهة من خلال الاطلاع على الفيديو مشاهدته.