تامر حسني يطل بمظهر شبيه بالفنان وائل كفوري

أثارت إطلالة الفنان المصري تامر حسني بحفل ختام السباق العالمي فورميلا e في السعودية ضجةً كبيرة بعدما ظهر الفنان المصري بمظهر جديد شبيه بالفنان اللبناني وائل كفوري.

ونشر تامر حسني مجموعة من الصور الخاصة بالحفل على حسابه الرسمي في انستغرام والتي أظهرت تغيرًا كبيرًا بشكله.

وأحدثت الصور ضجةً كبيرةً على مواقع الإنترنت، حيث قالت إحدى المغردات المتحور الجديد تامر حسني، في إشارة منها للتغيير المستمر الذي يجريه الفنان المصري على شكله بين الحين والآخر، في حين أكد البعض الآخر حالة الشبه بينه وبين وائل الكفوري.

ولم تخلُ التعليقات من الطرافة، حيث علّق أحدهم على الصورة بالقول: المقادير تامر حسني + وائل كفوري، + ملعقتين رامي عياش، في حين تساءل أحدهم عن موعد طرح التحول الجديد لتامر حسني.

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