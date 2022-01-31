آبل تسمح للمستخدمين بتجربة التطبيقات قبل نشرها على المتجر

كشفت شركة آبل الأميركية عن آلية جديدة تتيح لمطوري التطبيقات إمكانية تجريبها مع المستخدمين قبل نشرها على المتجر بشكلٍ رسمي.

وتقوم الآلية الجديدة على إنشاء المطور لروابط تقود المستخدمين المختارين بشكلٍ خاص للتطبيق بشكلٍ مباشر ليقوموا بتحميله وتجريبه وإبداء رأيهم فيه.

وقالت الشركة إن هذه الميزة ستساعد المؤسسات والشركات الخاصة التي تهدف لتطوير تطبيقاتها قبل عرضها في المتاجر، حيث ستتوفر لهم روابط مباشرة يمكن إرسالها للموظفين الذين يملكون أجهزة آبل ليقوموا باختبارها، دون أن يستطيع أي شخص من خارج المؤسسة الوصول إليها.

ووضعت آبل شروطًا عدة حتى توافق على نشر الروابط الخاصة، أبرزها أن تكون التطبيقات جاهزة للتحميل على المتجر بشكلٍ فوري، وأكدت رفضها التطبيقات التي ستكون في الإصدار التجريبي أو ما قبل الإصدار.

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