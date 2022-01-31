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أكثر من ألف مشارك في مهرجان اليوغا الأول في السعودية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مهرجان اليوغا الأول في السعودية الذي أقيم على شاطئ البيلسان في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يومي السبت والأحد الماضيين مشاركةً كبيرةً.

وشارك في المهرجان أكثر من ألف شخص، تفاعلوا بشكلٍ كبير مع الأنشطة والتدريبات المختلفة للرياضة التأملية التي نشأت في الهند.

وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم تدريبات وأنشطة مناسبة للرجال والنساء والأطفال المشاركين في هذه الحدث.

وشهد المهرجان إقبالاً نسائيًا كبيرًا من السعوديات اللواتي حضرن وتفاعلن مع التدريبات والأنشطة.

يذكر أن هذا المهرجان يعد أول نشاطات اللجنة السعودية لليوغا التي أسستها اللجنة الأولمبية في البلاد في مايو الماضي، وأوكلت رئاستها لمدربة اليوغا نوف المروعي.

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قناة 218 الليبية

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