النجم العالمي جيسون موموا ينضم رسميًا لسلسلة Fast & Fruious

أصبح النجم العالمي جيسون موموا آخر المنضمين لسلسلة Fast & Fruious، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للسلسة الشهيرة على تويتر، انضمام بطل أكوا مان للجزء العاشر من الفيلم.

وقالت الصفحة في تغريدتها إن عائلة سلسلة Fast & Fruious تنمو بشكلٍ متزايد، واختتمت التغريدة بالترحيب بجيسون موموا.

ولم تكشف الصفحة الرسمية للسلسلة عن تفاصيل الشخصية التي سيلعبها النجم العالمي، لكنها أكدت أنها ستكون الشخصية الشريرة الرئيسة.

وقال مخرج الفيلم جاستن لين، إن عمليات تصوير الجزء العاشر ستبدأ خلال الفترة القادمة؛ تمهيدًا لعرض الفيلم يوم 19 مايو القادم.

يُذكر أن الشركة المنتجة قررت إنهاء سلسلة السرعة والغضب التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم بإنتاج الجزأين الـ10 و11.

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