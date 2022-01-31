لأول مرة – جميع هواتف سلسلة Galaxy S22 ستحتوي على محرك هزاز X-axis!

لا يخفى على أحد أن هواتف سلسلة Galaxy S22 هي أكثر الهواتف التي تعرضت لكم ضخم من التسريبات على مدار العام الماضي وكذلك خلال مطلع العام الحالي.

باختصار شديد، لا يوجد عجز في تسريبات Samsung Galaxy S22 لدرجة أن حتى أسعارها بالدولار الأمريكي وباليورو تم تسريبها خلال الآونة الماضية.

وعلى الرغم من أنه تم تسريب العديد من مواصفات ومزايا هواتف سلسلة Galaxy S22، إلا أنه لا يزال هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي لم نحصل عليها، ربما سنعرفها قبل أن تصبح السلسلة رسمية يوم 9 فبراير القادم، أو قد نضطر على الانتظار حتى موعد الحدث.

اليوم لدينا تسريب جديد من Ice Universe، أحدي المُسربين المشهورين على موقع تويتر. أكد المُسرب في تغريدته بأن جميع هواتف السلسلة: Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra ستمتاز بمحرك خطي (موتور هزاز) X-axis.

هذا يعني أن السلسلة الجديدة سيكون لديها ردود فعل لمسية واهتزاز أفضل مقارنة بالسلسلة السابقة. بالنسبة للأشخاص الغير متمرسين بالتكنولوجيا أو ممن هم ليسوا على دراية كافية بما نتحدث عنه هنا، تتميز الهواتف الذكية بواحد من نوعين من محركات الاهتزاز: إما المحرك الدوار أو المحور الخطي.

المحرك الأول (المحور الدوار) هو الأفضل من حيث التكلفة السعرية، ويستخدم مساحة أقل داخل الهاتف، ولكنه ليس الأفضل من حيث سرعة بدء التشغيل والتوقف مثل المحرك الثاني (المحرك الخطي).

ولهذا السبب، فإن ردود الفعل اللمسية من المحركات الأولى ليست دقيقة بنسبة كبيرة. ونتيجة لذلك، بدأ العديد من مصنعي الهواتف الذكية الانتقال نحو المحرك الخطي (X-axis) وخاصة في فئة الهواتف الرائدة وهواتف الألعاب الرئيسية.

من المعروف أن المحركات الخطية أكثر نحافة ولكنها تشغل مساحة أكبر في الهاتف، ولكن بسبب طبيعتها، فهي تقدم ردود فعل لمسية أفضل بكثير وهي قادرة على تنفيذ اهتزازات معقدة ودقيقة. لذا، باختصار شديد، هذا هو النوع الأفضل من محركات الاهتزاز.

المحرك الخطي X-axis يعني أن وحدة المحرك موازية لعرض الهاتف أفقياً ويهتز يميناً ويساراً. ولكن بعض الهواتف الأخرى تمتاز بمحرك خطي Z-axis موازِ لطول الهاتف عمودياً ويهتز للأعلى وللأسفل.

عملياً، من المفترض أن محركات X الخطية توفر كثافة اهتزاز أفضل من نظيرتها Z. وللتذكير، شركة آبل هي أول شركة استخدمت المحرك الخطي الأفقي في سلسلة iPhone 6s في عام 2015.

وبالمثل، استخدمت سامسونج أيضاً محركات X-axis العام الماضي مع هاتف Galaxy S21 Ultra. ولكن تفيد الأخبار الجديدة بأن الشركة الكورية تخطط لاستخدام نفس المحرك الخطي الأفقي مع جميع هواتف سلسلة Galaxy S22 وهي ترقية مُرحب بها بكل تأكيد.

فمن المعروف أن شركة سامسونج كانت تستخدم خلال السنوات الماضية المحركات الدوارة أو المحركات الخطية العمودية بمحور Z-axis ولذلك كانت هناك شكاوى عديدة من هذه المشكلة.

لذا، يبدو أن سامسونج تحاول إصلاح هذه المشكلة مع سلسلة هواتفها القادمة من خلال تدشين محرك خطي X-axis. ولكن بالتأكيد فإن تحسين النظام البرمجي وتحديد موضع وحدة المحرك سيساهم في تحسين أدائه بشكل كبير.