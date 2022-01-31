دمّر الصاروخ منزله.. فحوله إلى مدفأة تقي عائلته برد الشتاء

حوّل الشاب السوري علاء الدين عثمان الصاروخ الذي دمرّ منزله إلى مدفأة تقي عائلته برد الشتاء القارس.

وكان منزل الشاب السوري، البالغ من العمر 35 عامًا، والواقع في بلدة بشرية غرب إدلب؛ قد تعرض لقصفٍ صاروخي قبل أشهر عدة، أدى لدمار المنزل بالكامل.

وقال عثمان إنه استأجر منزلاً جديدًا ليعيش فيه رفقة عائلته بعد فقدان منزله الأساسي.

وأشار إلى أنه احتفظ بالصاروخ الذي دمر منزله، حيث استخدم اسطوانته الفارغة كوعاء للزهور، قبل أن يحوّله مع قدوم فصل الشتاء لمدفأة لبيته الجديد.

وحظيت قصة عثمان بتفاعل كبير على الإنترنت، حيث تعاطف العديد من الأشخاص مع القصة، وقالوا إنّها “الكوميديا السوداء” التي يعيشها السوريون بسبب الحرب.

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