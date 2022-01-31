كيفية فتح قفل الايفون عند ارتداء الكمامة مع تحديث iOS 15.4 ؟

تحديث iOS 15.4 سوف يصدر خلال ربيع العام الجاري ومعه ستأتي العديد من المزايا الجديدة لأجهزة الايفون والايباد ومنها خاصية فتح الايفون والايباد عند ارتداء الكمامة.

كيفية فتح قفل الايفون والايباد أثناء ارتداء الكمامة؟

مع بداية جائحة كورونا اضطر العالم إلى ارتداء الكمامات على الوجه مما أثر بالسلب على آلية عمل تقنية التعرف على الوجه Face ID لأن ببساطة هذه التقنية والحساسات الموجودة بها مصممة للتعرف على كامل الوجه بدون عائق كالنظارات والكمامات.

مع ظهور مشاكل واضطرار المستخدم إلى إنزال الكمامة حتى يتم التعرف على وجهه حاولت ابل توجيه المستخدمين إلى إعادة إضافة وجوههم بطريقة معينة تسهل التعرف عليها (تعرف على الطريقة من هنا). كما أضافت ميزة فتح قفل الايفون من خلال ساعة ابل.

الآن مع تحديث iOS 15.4 والذي لا يزال في طوره التجريبي أضافت ابل ميزة التعرف على الوجه من خلال المنطقة المحيطة بالعينين وهذه الخاصية ستعمل فقط على سلسلة هواتف ايفون 12 و ايفون 13 بعد التحديث إلى iOS 15.4.

بعد التحديث – إذا قمت بتنزيل النسخة التجريبية حالياً أو النسخة النهائية لاحقاً – قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > رمز الدخول و Face ID > بعدها اتبع الإرشادات لمسح وجهك أثناء ارتدائك للكمامة.

بعد الانتهاء سوف تتمكن أيضاً من إضافك وجهك مرة أخرى إذا كنت ترتدي نظارات بالضغط على إضافة نظارات Add Glasses وهو الأمر الذي سوف يوفر عليك من الوقت والمجهود عند محاولة فتح الايفون والايباد مرتدياً الكمامة أو النظارة أو كلاهما.