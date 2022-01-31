شركة هونر تعتزم إطلاق هاتف Magic V عالمياً خلال حدث MWC 2022

بناءً على الملصق الترويجي الذي نشرته شركة هونر مؤخراً، فمن الواضح أن الشركة الصينية تعتزم إطلاق هاتف Honor Magic V عالمياً خلا حدث MWC 2022 وهو أول هاتف قابل للطي للشركة والذي تم إطلاقه بالفعل في موطن الشركة الرئيسي.

إطلاق Honor Magic V عالمياً

استخدمت هونر كلمة “Magic” في شعارها لهذا المؤتمر، مما يعني إنها تشير بالتأكيد إلى هاتف Magic V. وسيتم انعقاد المؤتمر في برشلونة بإسبانيا يوم 28 فبراير القادم في تمام الساعة 1 مساءًا بتوقيت أوروبا أو الرابعة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ والسابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أكدت هونر أنه سيتم بث الحدث على الهواء مباشرةً، وهناك بعض التسريبات التي تفيد بأنه من المحتمل أن يتم إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات الأخرى، بجانب الإطلاق العالمي للهاتف القابل للطي.

قد يتم إطلاق سلسلة Honor 60 عالمياً خلال الحدث

فبناءً على رسائل البريد الإلكتروني التي تلقتها إحدى المواقع التقنية من شركة هونر، هناك تلميحات من الشركة تؤكد على إنها تعتزم الإعلان عن بعض الأجهزة الرائدة بجانب هاتف Honor Magic V.

إذن، نحن نتساءل، ما الذي يمكن أن نحصل عليه؟ أطلقت شركة هونر كل من Honor 60 و Honor 60 Pro في الصين في شهر ديسمبر من عام 2021، ولكنهما لم يصلا بعد إلى السوق العالمية.

فهل من الممكن أن تُطلق الشركة هذين الهاتفين بجانب الهاتف القابل للطي؟ الإجابة هي نعم وبكل تأكيد، ولكن لا أحد على يقين تام. ربما هناك مجموعة أخرى من المنتجات التي سيتم الإعلان عنها خلال الحدث.

على كل حال، من المؤكد أن هاتف Honor Magic V سيكون بمثابة جوهرة الحدث وسيسرق الأضواء من أي منتجات أو ملحقات أخرى. فهو أول هاتف قابل للطي لشركة هونر والذي نال استحسان كبير في الصين بمجرد إطلاقه نظراً لاحتوائه على مواصفات متطورة.

يبدو شكل الهاتف جذاب للغاية ويتمتع بإطارات نحيفة، وهناك إصدار من الجلد النباتي. ولن ننسى أن هذا الهاتف يحتوي من الداخل على شريحة Snapdragon 8 Gen 1 وتعمل الشاشة الرئيسية بمعدل تحديث 90Hz، بينما تعمل شاشة الغطاء بمعدل تحديث 120Hz.

يحتوي الهاتف على سعة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات والشحن السلكي العكسي.