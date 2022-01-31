داليا المبارك وأحلام ينضمان للجنة تحكيم سعودي آيدول

أعلنت اللجنة المنظمة لبرنامج المواهب سعودي آيدول، انضمام الفنانتين داليا المبارك وأحلام للجنة التحكيم.

وكانت قناة MBC قد طرحت إعلان البرنامج في نوفمبر الماضي، حيث دعت الأشخاص الذين يملكون موهبة الغناء للتقدم للبرنامج، الذي لم يكشف عن موعد عرضه حتى الآن.

وقالت اللجنة المنظمة، إنّها ستُكمل اللجنة بواحد من الفنانين ماجد المهندس، راشد الماجد، وعايض يوسف.

وتُعد النسخة السعودية من برنامج المواهب شبيهة بنسخة عراق آيدول، التي أطلقتها المحطة في العام الماضي وضمت لجنة تحكيمها كلاً من حاتم العراقي، سيف نبيل، ورحمة رياض.

يُذكر أنّ برنامج عرب آيدول حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي، خلال الـ4 نسخ التي أنتجتها محطة MBC.

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