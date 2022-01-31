متصفح كروم يبدأ باختبار ميزة تُسهّل إغلاق التبويبات المفتوحة

بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة، تُسهّل إغلاق التبويبات المفتوحة على متصفح كروم، أطلقت عليها Close all tabs model dialog.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستطلب التأكيد من المستخدم عند محاولة إغلاق جميع علامات التبويب المفتوحة في نفس اللحظة، حيث لن تقوم بإغلاق الصفحة والانتقال للصفحة الأخرى إلّا بعد موافقته.

وتهدف غوغل من هذه الميزة الحفاظ على الصفحات المهمة، التي قد يكون المستخدم أغلقها بالخطأ قبل أن يحفظها.

وقالت غوغل إنّ متصفح كروم على الحاسوب يسمح بإغلاق جميع علامات التبويب للتخلص من النوافذ، لكنّه يجعل من الصعب مسح جميع علامات التبويب الخاصة بالمستخدم، والتي يقوم بتحديدها بشكلٍ مسبق.

يُذكر أنّ الميزة لا تزال ضمن الفترة التجريبية، ولا يُعرف حتى الآن موعد أو طريقة طرحها لجميع المستخدمين.

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