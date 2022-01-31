المصابون بأوميكرون يحصلون على مناعة فائقة بعد التطعيم

قال عدد من العلماء، إنّ الأشخاص الذين يصابون بمتحور أوميكرون ويحصلون على التطعيم بعد الشفاء، سيتمتعون بمناعة قوية تحميهم من الإصابة بمتحورات كورونا الجديدة.

وأشار العلماء إلى أنّ المناعة لا تعمل إلا على أساس اللقاح، وبرروا الأمر بأنّ الحماية الطبيعية بعد المرض لا توفر سوى حماية بسيطة وعادية ضد الفيروس السريع الانتشار.

وبنى العلماء هذا الأمر على الدراسات التي أشارت إلى أنّ الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أثناء انتشار دلتا، حصلوا على حماية أكثر فعالية من الحقن الثاني بفايزر.

وأكد أحد العلماء المشاركين بالدراسة، أنّ هذا الأمر يساعد على مواجهة المتحورات الجديدة من كورونا، ويحد من تأثيرها.

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