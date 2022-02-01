إليسا ومروان خوري يلتقيان بعد قطيعة دامت لـ7 سنوات

نشر الفنان اللبناني مروان خوري صورةً تجمعه بالفنانة اللبنانية إليسا، بعد قطيعة دامت لـ7 سنوات، وعلّق عليها بالقول: اللقاء المنتظر طويلاً مع نجمتنا المشعة إليسا، أغاني كثيرة قيد التحضير.

وكانت الفنانة المصرية إسعاد يونس عرّابة الصلح بين الفنانين اللبنانيين، حيث دعتهما للحلول كضيفين على برنامجها صاحبة الجلالة.

من جانبها نشرت إليسا تغريدة على تويتر أكدت من خلالها انتظارها اللقاء الذي سيجمعها بمروان خوري، وأكدت علاقة المحبة والاحترام المتبادلة بينهما رغم كافة الخلافات، وداعبت إسعاد بالقول: منتظرة الشربات والملوخية من تحت يديكي ست الكل.

يُذكر أنّ الخلاف اندلع بين الفنانين في العام 2014 بسبب ما اعتبره مروان موضوع بينه وبين روتانا، بشأن حق مادي ومعنوي للمؤلف لإحدى الأغاني التي كتبها ولحنها.

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