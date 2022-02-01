“السنافر” على جوازات السفر.. بلجيكا تحتفي بفنانيها بطريقة لافتة

قررت الحكومة البلجيكية تزيين جوازات السفر الجديدة بشخصيات من أشهر القصص المصورة التي رسمها فنانون من بلجيكا، وعلى رأسها “تان تان” و”السنافر”، و”لاكي لوك”.

وحول ملابسات اتخاذ هذا القرار، أشارت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس إلى أن بلادها تفخر بكونها مصدرًا لهذه القصص المصورة التي ذاع صيتها على مستوى العالم، معتبرة أنها تمثّل أحد أشكال “القوة الناعمة” ذات القدرة على التأثير بشكل كبير.

من ناحيتهم، أعرب المواطنون في بروكسل عن سعادتهم بهذا التغيير في شكل جواز السفر.

وقالت سارة موراوسكي وهي فتاة لا تتجاوز الـ 18 عامًا إنها تتلهف لحيازة جواز السفر المزيّن بشخصيات القصص المصورة، لافتة إلى أنها ستعبر عن ثقافة بلادها، ولن يكون صعبًا على أحد أن يعرف هوية جواز السفر بمجرد ملاحظة الرسومات عليه.

يشار إلى أن الجوازات الجديدة ستتاح للجمهور اعتبارًا من السابع من الشهر الجاري، تزامنًا مع إطلاق معرض في متحف فنون القصص المصورة في بروكسل، يحكي مراحل تطور وثائق السفر البلجيكية.

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