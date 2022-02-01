أحمد إبراهيم يُثري المكتبة الليبية بمسرحية يحاكي فيها عوالم الطفل

خاص 218

صدر للفنان الليبي أحمد إبراهيم كتابه الأول والذي يتضمن مسرحيتان للأطفال بعنوان ” أمنيتي والبقرة البيضاء ” عن دار الجابر 2021.

وفي تقديمه للكتاب، قال الكاتب الطاهر الدويني، ‘ن الفنان أحمد إبراهيم استطاع أن ينجز عملاً فنيًا ناضجًا تتوفر فيه كل شروط الكتابة للطفل، سواءً من حيث العوالم التي اختارها ليكون منها بيئة المسرحية أو من حيث توفيقه في اختيار الموضوع الذي يثير اهتمام القراء.

ووصف الدويني لغة الكتاب بـ”البسيطة” من حيث مناسبتها لمدارك الطفل من (6 – 10) سنوات، إضافة إلى تمكّن الكاتب من عدم الوقوع في مسألة الوعظ والإرشاد والمباشرة، مستفيدًا من تجاربه الفنية في المسرح والدراما ليقدم عملاً مسرحيًا للطفل تفتقر إليه المكتبة الليبية.

وفي ختام حديثه، تساءل الطاهر الدويني، عن سبب انصراف الكاتب العربي عن الكتابة للطفل؟

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