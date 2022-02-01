شهادات فلسطينية في الأسر

خاص “218”

صدرت الترجمة الإنجليزية لكتاب “حفلة لثائرة: فلسطينيات يكتبن الحياة”، للكاتبة والباحثة العراقية هيفاء زنكة.

ويعد الكتاب الذي صدر في نسخته العربية العام 2017، بمثابة احتفاءً بتجربة الأسيرات الفلسطينيات الممتدة على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي الطويل.

الكتاب؛ عبارة عن مجموعة من الشهادات لأسيرات فلسطينيات خاضت كل واحدة منهن تجربة السجن، في فترات زمنية مختلفة. استعرضت كل واحدة منهن، ما يمكن أن يُطلق عليه “الحدث المشاعريّ الذروة” أثناء تجربتها الاعتقالية.

وبحسب هيفاء زنكة، وهي مترجمة الكتاب أيضًا؛ تمتاز شهادات الأسيرات بالحمولة الإنسانية الفائقة، تتحرر من البطولة والشعار، وتنحاز إلى الهمس في ليالي السجون المعتمة بالقرارات العسكرية والأوامر الإدارية، همسٌ؛ يحنّ إلى الماضي وإلى مستقبل خارج أسوار المعتقل.

تنتمي لغة الشهادات الواردة في الكتاب إلى نوع أدبي جديد، يجمع بين المسار الذاتي والإبداع أو ما بات يطلق عليه الكتابة الإبداعية المتحررة من الخيال، إذ إن وظيفة الكتابة هنا، لا تهدف إلى تطوير واستعراض رهافة الكتابة الإبداعية ومهاراتها لدى الأسيرات، بل إلى تحطيم جدران الخوف الضخمة من خلال استعادة تجربة الأَسر المهولة.. إنها باختصار محاولة لرتق جراح الماضي عبر الكتابة.

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