على الأرجح سيتم إطلاق سلسلة Oppo Find X5 مبكراً عن موعدها!

بناءً على آخر التسريبات فمن المُرجح أن يتم الإعلان عن سلسلة Oppo Find X5 مبكراً عن موعدها قليلاً. وصلت سلسلة هواتف أوبو الرائدة العام الماضي Oppo Find X3 في شهر مارس، وهذا ما جعلنا نتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Oppo Find X5 خلال نفس الشهر من العام الجاري.

ولكن بناءً على معلومات جديدة صادرة عن Digital Chat Station الذي لا يهدأ أبداً، فمن المحتمل أن يتم إطلاق السلسلة مبكراً عن موعدها.

سيتم إطلاق سلسلة Oppo Find X5 أقرب مما تتوقع

عندما يتعلق الأمر بصدق التسريبات، فيجب أن نمدح Digital Chat Station على صحة تسريباته دائماً، وإذا كنتم تريدون تصديقه هذه المرة أيضاً، فهذا يعني أن العلامة التجارية الصاعدة تعتزم إطلاق Find X5 في أواخر شهر فبراير وليس مارس.

ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتم إطلاق السلسلة أولاً في موطن الشركة الرئيسي، الصين، ثم يتبعه الإطلاق العالمي في شهر مارس – تماماً مثلما حدث مع هاتف OnePlus 10 Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الصين ولم يصل إلى السوق العالمية بعد.

ومع ذلك فلم يلمح المُسرب بأي تفاصيل حول الموعد المحدد للكشف عن السلسلة ولا نعلم في أي يوم سيتم الإعلان عنها. من المحتمل أن نحصل على هكذا تفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.

ربما البعض قد يتساءل، ما هو السبب الذي دفع بشركة أوبو لتخطي رقم “4” وانتقلت من سلسلة Find X3 إلى Find X5 مباشرة. الفكرة كلها أن رقم 4 من الأرقام الغير محظوظة في الصين، وهذا هو السبب الذي يجعل معظم الشركات الصينية تتخطاه في منتجاتها.

ولكن يبدو أن الشركة الصينية الصاعدة تخطط لما هو أكثر من مجرد الإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة، حيث يُقال بأن الشركة تعتزم الكشف عن مجموعة أخرى من الأجهزة الجديدة.

مبدئياً يُقال بأن الشركة ستطلق ثلاثة هواتف في سلسلة Find X5 في السوق العالمية، وهذه الهواتف هي Find X5 و Find X5 Pro والهاتف الثالث هو Find X5 Lite والذي هو في الأساس عبارة عن نسخة مُعاد تسميتها من الهاتف الأصلي Oppo Reno 7 5G.

هواتف Oppo Find X5 ستأتي بمواصفات ثورية

في حين أن نموذج Find X5 Lite سيستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة، إلا أن كل من Find X5 و Find X5 Pro سوف يستهدفان مستخدمي الفئة العليا، ولهذا السبب من المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين بمواصفات ثورية.

خلال الأيام الماضية تم تسريب العديد من الأخبار الخاصة بهاتف Oppo Find X5 Pro ولكننا لم نسمع الكثير عن الإصدار القياسي. يُقال بأن إصدار Pro سيحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 1، بينما سيحتوي الإصدار القياسي على شريحة Dimensity 9000.

سيأتي إصدار Pro بشريحة MariSilicon X NPU كوحدة معالجة عصبية مدمجة تم تصميمها داخلياً على يد شركة أوبو وسيكون هذا هو أول هاتف للشركة مصنوع بالتعاون مع الشركة الرائدة للبصريات Hasselblad.

سيحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.7 بوصة دقتها +QHD عبارة عن لوحة عرض AMOLED LTPO 2.0 بمعدل تحديث 120Hz وذاكرة عشوائية LPDDR5 وذاكرة تخزين UFS 3.1 وكاميرتين 50 ميجابكسل وكاميرا واحدة 13 ميجابكسل.

أيضاً سيأتي الهاتف بواجهة ColorOS المستندة على نظام أندرويد 12 وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات – في حين أن الإصدار القياسي لن يدعم الشحن اللاسلكي.