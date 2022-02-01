ما هي خاصية التحكم الشامل Universal Control القادمة قريباً لأجهزة الايباد وماك؟

حالياً تختبر ابل تحديث iOS 15.4 والذي يأتي بعدة مزايا من أهمها ميزة التحكم الشامل Universal Control والتي ستتوفر على بعض أجهزة الايباد وماك بعد إطلاق التحديث. فما هي هذه الميزة الجديدة القادمة؟ وكيف تعمل؟

هي ميزة كانت ابل قد أعلنت عنها حتى قبل إطلاق تحديثات iPadOS 15 و نظام ماك macOS Monterey وهي تتيح للمستخدم نقل الملفات والتنقل بين شاشة أجهزة الايباد و ماك بوك وماك باستخدام لوحة مفاتيح أو فأرة واحدة. ستكون هذه الميزة متاحة على أجهزة الايباد و ماك مع تحديث iPadOS 15.4 و macOS Monterey 12.3.

إذا كنت تعمل مثلاً على جهاز ماك بوك ولديك جهاز ايباد بجانبه، عند تفعيل خاصية التحكم الشامل Universal Control ستجد أن مؤشر الفأرة يتنقل بسلاسة بين شاشة الجهازين ويمكن الاستفادة من ذلك للتحكم بالجهازين معاً أو سحب وإفلات الملفات وغير ذلك الكثير.

يمكنك التعرف أكثر على خاصية التحكم الشامل الجديدة مثلما شرحها أحد مسؤولي ابل في المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2021:

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ما هي أجهزة الايباد وماك التي تدعم خاصية التحكم الشامل؟

بالنسبة لأجهزة الايباد الداعمة للميزة فهي:

iPad Pro (جميع الإصدارات)

iPad Air (الجيل الثالث فما أحدث)

iPad (الجيل السادس فما أحدث)

iPad mini (الجيل الخامس فما أحدث)

أما بالنسبة لأجهزة ماك الداعمة فهي كالآتي:

MacBook Pro (2016 فما أحدث)

MacBook (2016 فما أحدث)

MacBook Air (2018 فما أحدث)

iMac (2017 فما أحدث)

iMac (5K Retina 27-inch, Late 2015)

iMac Pro

Mac mini (2018 فما أحدث)

Mac Pro (2019)

إذا كنت تملك جهاز ماك وايباد يدعم تلك الميزة السابقة فسوف تستفيد منها لكن مع عدة شروط مثل الدخول على الآي كلاود بنفس الحساب، وألا تقل المسافة عن 10 أمتار بين الجهازين مع التنويه أنك لن تستطيع الاستفادة من الخدمة إلا بعد تنزيل تحديث iPadOS 15.4 على الايباد و macOS 12.3 على أجهزة ماك.