Galaxy S22 – من المحتمل أن يدعم كل من إصدار Plus و Ultra سرعة شحن 45 وات!

حسناً، لا أحد يعلم على وجه الدقة، ولكن يبدو أن هواتف سلسلة Galaxy S22 سوف تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، وإن لم تكن جميعها كذلك، فعلى الأقل سيكون الطرازين الأعلى.

اعتمدت وكالة الشهادات الدنماركية للمنتجات والسلع الاستهلاكية DEMKO كل من Galaxy S22 Plus و Galaxy S22 Ultra بسرعة شحن 45 وات (10 فولت – 4.5 أمبير).

ولكن تم اعتماد الطراز القياسي في السلسلة Galaxy S22 بسرعة شحن (9 فولت – 2.77 أمبير) أي 25 وات. ولكن هل تعلمون ما هو الغريب في الأمر؟

الغريب في الأمر أن هذه الأرقام تتعارض مع أرقام شهادة سُلطة 3C الصينية والتي تم تسريب قوائمها للهواتف الثلاثة والتي أكدت على دعم جميع هواتف السلسلة لسرعة شحن 25 وات فقط.

ربما ينتهي الأمر بأن تقدم شركة سامسونج هواتفها بسرعات شحن مختلفة بناءً على المنطقة. فكما تعلمون، هواتف السلسلة ستأتي بنموذج Snapdragon ونموذج أخر Exynos – فهل من الممكن أن تكون هواتف إحدى هذه النماذج بسرعة شحن تختلف عن النماذج الأخرى؟

ولكن في جميع الأحوال، من المستبعد تماماً أن تحتوي أي من هواتف السلسلة على شاحن مُرفق في العلبة، مما يعني أنك ستكون مُضطراً على شراء الشاحن على نفقتك الخاصة.

بالنسبة لمواصفات البطاريات في الهواتف الثلاثة، يقال بأن الإصدار القياسي سيحتوي على بطارية بسعة 3700 مللي أمبير في الساعة، بينما سيحتوي طراز Plus على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وبالطبع سيحتوي طراز Ultra على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

خلال الأشهر القليلة الماضية حصلنا على عدد لا حصر له من التسريبات التي كشفت عن جميع مواصفات هواتف السلسلة، وخاصة الإصدار المتميز.

جميع الهواتف ستأتي مدعومة بأحدث شريحة معالجة من كوالكم أو سامسونج بناءً على المنطقة التي تعيش بها، وسيتم تحسين قدرات الكاميرا بشكل كبير، وتصميم أفضل من ذي قبل، وهيكل زجاجي بالكامل، وذروة سطوع هي الأعلى بدون منازع، والمزيد من المميزات الأخرى.

يمكنك تفقد جميع التسريبات التي قمتا بتغطيتها حول سلسلة Galaxy S22 من خلال التقارير السابقة لدينا في موقع أخبار التطبيقات.

والآن نريد أن نعرف رأيكم حول دعم هواتف سامسونج الرائدة لسرعة شحن 25 وات فقط والتي تعد بطيئة للغاية مقارنة بسرعات الشحن التي تدعمها هواتف الشركات الصينية والتي وصلت حتى 120 وات مثل هواتف شركة شاومي وأوبو.