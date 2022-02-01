نجم BTS يخضع لجراحة طارئة بالتزامن مع إصابته بكورونا

عبر العديد من معجبي فرقة BTS عبر Twitter يوم أمس الإثنين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل ل”جيمين”، أحد أعضاء فرقة BTS ومقرها كوريا الجنوبية.

وتصدر وسم “كن بخير جيمين” الترند في تويتر، بعد خضوع النجم لعملية التهاب الزائدة الدودية، بعد أن أبلغ عن “ألم مفاجئ في البطن مع التهاب خفيف في الحلق يوم 30 يناير بعد الظهر”، وأجريت الجراحة بنصيحة الأطباء في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت مصادر إعلامية أن النجم الكوري الجنوبي سيتلقى علاجًا داخليًا لبضعة أيام بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بالتزامن مع رعاية ما بعد الجراحة، حيث يعاني حاليًا من التهاب خفيف في الحلق ولكنه يتعافى بسرعة

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