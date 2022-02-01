الفنانة المصرية “أنغام” تحدد موقفها من أصالة نصري

تحدثت الفنانة المصرية “أنغام” خلال لقاء إذاعي حول علاقتها مع المطربة السورية أصالة، معتبرةً أن ما صدر من أصالة تعمد إساءة، قائلةً إنه “يوجد فرق بين الغلط والإساءة ففي حالة الغلط توجب المسامحة”- في إشارة إلى عدم مسامحتها.

وكشفت “أنغام” بحسب برنامج ETبالعربي” أنها عاشت مرحلة اكتئاب وبقيت 4 سنوات خلال رحلة العلاج منه.

ولم يفت أنغام التطرق إلى حديث الساعة إزاء “أصحاب ولا أعز”، حيث أكدت خلال حلولها ضيفةً على إذاعة “انرجي”، أنها شاهدت الفيلم وترى أن ما يثار من ضجة حوله ليس إبداء رأي وإنما هجوم وتغاضي عن الحالات الموجودة في المجتمع والتي لابد من الاعتراف بها وإن كانت غير موجودة ضمن المحيط الضيق للشخص.

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