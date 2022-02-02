“وخينا” أكثر ما جذب الليبيين.. إليكم أغاني “ترند” الأسبوع على يوتيوب

برزت خلال الأسبوع الحالي عدد من الأغاني العربية، والتي تصدرت مشاهدات اليوتيوب في عدد من الدول العربية.

وكان من اللافت للنظر أن تتنوع أنماط هذه الأغاني ما بين الكلاسيكي والراب والعاطفي، وفيما يلي، نعرض لكم أبرز الأغاني التي تصدرت ترند المشاهدات في موقع يوتيوب في عدد من البلدان العربية.

أغنية “وخينا” لأمسي ميقو وكامي كازي – ليبيا:

أغنية الراب التي حققت حوالي نصف مليون مشاهدة خلال 3 أيام من تاريخ عرضها، لتتصدر بذلك قائمة الأغاني الليبية لهذا الأسبوع.

أغنية “غريب عليّ” لإيليانا وبالتي – تونس:

تمكن الثنائي من تحقيق رقم قياسي من المشاهدات في تونس، بعدد مشاهدات تجاوز 6 مليون و300 ألف مشاهدة خلال عشر أيام من تاريخ إطلاق الأغنية.

أغنية “بريدا” لإنكونو – المغرب:

أغنية راب جديدة تظهر بين مصاف الأغاني المتصدرة من حيث عدد المشاهدات، بتحقيقها حوالي 900 ألف مشاهدة خلال يومين فقط على موقع يوتيوب.

أغنية “ليلة عرسها عيطتلي” للشاب لطفي – الجزائر:

حققت الأغنية أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من إطلاقها على موقع يوتيوب، لتتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة في الجزائر.

أغنية “لعبتك” لأحمد كامل – مصر:

حققت أغنية “لعبتك” ما يقارب المليون مشاهدة، وظهر بها أحمد كامل معاتباً لفتاة حاولت خداعه، وتصدرت قائمة الأغاني في مصر من حيث عدد المشاهدات.

أغنية “منحكم ع الناس” لجوزيف عطية – لبنان:

تمكن النجم اللبناني من حصد حوالي مليون و400 ألف مشاهدة خلال عشر أيام من إصداره أغنية “منحكم ع الناس”، والتي لاقت نجاحاً باهراً في الوسط الفني اللبناني.

أغنية “الفترة دي” لتامر عاشور – الكويت:

تمكن الفنان المصري من تصدر الترند على مستوى الكويت من خلال أغنيته “الفترة دي”، والتي حققت أكثر من مليونين و300 ألف مشاهدة خلال عشر أيام من طرحها.

أغنية “كتير اشتقت” لمحمد عبده – المملكة العربية السعودية:

يعود أبو نوره إلى جمهوره من خلال أغنيته “كتير اشتقت”، والتي تجاوزت المائتي ألف مشاهدة على موقع يوتيوب خلال يومين من إطلاقها، لتتصدر قائمة مشاهدات الأغاني في المملكة العربية السعودية.

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