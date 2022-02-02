ميزة جديدة يطلقها “انستغرام”

أعلنت شركة ميتا عن جلب الصور الرمزية الثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام والرسائل المباشرة وتحديث الصور الرمزية في فيسبوك وماسينجر.

وبذا يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك الظهور، على أنهم ذواتهم الافتراضية في الملصقات ومشاركات الخلاصة وصور الملف الشخصي عبر فيسبوك والمزيد من خلال منصات ميتا، بما في ذلك منصة Quest VR.

وسوف تشمل الصور الرمزية الجديدة أشكال وجه جديدة وأجهزة مساعدة مثل غرسات القوقعة وأدوات السمع التي توضع فوق الأذن بألوان متعددة والكراسي المتحركة، لتكون أكثر شمولاً للمستخدمين ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التطوير تأسيساً على انستغرام يضيف الصور الرمزية الثلاثية الأبعاد 3D avatars. إلى خاصية القصص والرسائل. بالإضافة إلى أشكال الوجه وظلال البشرة. والتعبيرات الجديدة والعديد من الخيارات الأخرى. لمساعدة المستخدمين في التعبير عن هويتهم بشكل أفضل.

وتعمل الشركة على تحسين مظهر الصور الرمزية من خلال تعديل أشكال معينة للوجه لجعلها تبدو أكثر واقعية.

وأشارت شركة ميتا إلى أنها “منذ الكشف عن رؤيتها الطويلة المدى للميتافيرس في Connect 2021واصلت بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية والبناء نحو مستقبل حيث يمكن للشخص الجلوس في نفس الغرفة مع معارفه الذين هم على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم”-حسب توصيف ميتا.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا “مارك زوكربيرغ” قد صرح بأن ميتافيرس يمثل أولوية للشركة وتحدث عن ذلك عندما أعلن عن اسم ميتا الجديد في العام الماضي وكجزء من معاينة ميتافيرس عرضت الشركة عروضاً توضيحية لـ “Codec Avatars” وعرض البيئة في الوقت الفعلي في حدث “Facebook Connect” في شهر أكتوبر ولكن الشركة أكدت في ذلك الوقت أن الكثير من العمل لا يزال في مرحلة البحث.

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