OnePlus 10 Ultra – هل هذا هو شكل تصميم هاتف ون بلس المرتقب؟

نحن نعلم أن شركة OnePlus تعمل على هاتف رائد جديد من فئة Ultra وهذا ما أخبرناكم به في تقرير سابق ومن المُقرر أن يتم إطلاقه في النصف الثاني من عام 2022. اليوم، لدينا تسريب يحتوي على “ما يمكنكم تسميته بــ” شكل التصميم الخارجي لهذا الهاتف.

التصميم المحتمل لهاتف OnePlus 10 Ultra

عند النظر إلى الصورة فستلاحظ أن شركة OnePlus حصلت على براءة اختراع جديدة في شهر سبتمبر من العام الماضي وهذه الصورة تم تسريبها على موقع تويتر من قِبل TechInsider.

الصورة لا تسرد تفاصيل الحكاية بأكملها، ولكن يبدو بوضوح أن الهاتف الجديد سيكون مشابه لهاتف OnePlus 10 Pro الذي تم إطلاقه في الصين في أواخر عام 2021.

ومع ذلك، يبدو أن إعداد الكاميرا الخلفي مختلف قليلاً، ويبدو أن المستشعرات أيضاً مختلفة، ولكن الجزء الأمامي يظهر في هذه الصور بنفس المظهر الذي رأيناه على OnePlus 10 Pro.

يحتوي إصدار Ultra على شاشة منحنية بفتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من الشاشة لكاميرا الصور الشخصية. يبدو أن حواف الهاتف نحيفة للغاية وجميع الأزرار متواجدة في مواضعها الطبيعية، زر تشغيل الطاقة على الحافة اليمنى، مع زر شريط التنبيه، ومفاتيح رفع وخفض الصوت على الحافة اليسرى.

من خلال هذه الصور تظهر كل من الحافة العلوية والسفلية للهاتف والتي يتضح لنا من خلالها إنها لا تحتوي على مقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم ولكن يوجد مقبس USB-C جنباً إلى جنب مع السماعة الرئيسية ودرج شرائح SIM.

لا أحد يعلم مواصفات OnePlus 10 Ultra

في الحقيقة، لا أحد يعلم حتى ما هو اسم هذا الهاتف، ولكن نظراً لأن جميع التسريبات أكدت على أن الهاتف حصل على لقب Ultra، فمن المحتمل أن يأتي الهاتف باسم OnePlus 10 Ultra نظراً للتزامن مع موعد الكشف عن OnePlus 10 Pro.

وبما إننا لا نعرف ما هو اسم الهاتف حتى، فمن المؤكد أننا لا نعلم أي شيء عن مواصفاته أيضاً. ولكن بالتأكيد سيحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 1، وهذا في حالة عدم إعلان شركة كوالكم عن شريحة جديدة خلال الفترة المقبلة.

بعض الشائعات تقترح بأنه من الممكن أن يحتوي على شريحة كوالكم الجديدة والتي قد تأتي باسم +Snapdragon 8 Gen 1، ولكن بالطبع كلها لا مجرد تكهنات وتخمينات ننصحكم بالتعامل معها بحذر شديد.