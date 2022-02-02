جاسوسة أم تائهة؟.. “الدجاجة المتسللة” تصبح حديث الشارع الأميركي

أصبحت دجاجة كانت تحوم حول مبنى البنتاغون حديث الشارع الأميركي بعدما أعلنت مؤسسة Animal Welfare League of Arlington للرفق بالحيوان الإمساك بها.

وقالت المؤسسة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تلقت طلبًا لإعادة الدجاجة التي اقتربت من البنتاغون أحد أكثر المباني الخاضعة للتدابير الأمنية للقن.

وتحولت الدجاجة لقصة طريفة في الشارع الأميركي، حيث تساءلت إحدى الصحف المتخصصة في الشؤون العسكرية هل تاهت الدجاجة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة أرسلت لفضح أسرار الدولة، وأجابت ساخرة عن أسئلتها بالقول إن الدجاجة لم تفتح منقارها حتى الآن، ولم تكشف عن سر تواجدها في هذا المكان الخطير.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا على الدجاجة اسم إيثل روزنبرغ تيمنًا بالجاسوسة الأميركية التي أعدمت في خمسينيات القرن الماضي بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفيتي.

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