سوني إنتراكتيف إنترتينمنت تستحوذ على شركة بنجي مقابل 3,6 مليارات دولار

واصلت الشركات الرائدة في مجال الألعاب تنافسها الحامي في الاستحواذ على الشركات المطورة للألعاب؛ لتعزيز مكانتها في سوق الألعاب.

فبعد استحواذ مايكروسوفت في يناير الماضي على شركة أكتيفيجن بليزارد مقابل 69 مليار دولار؛ أعلنت شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت اليابانية استحواذها على شركة بنجي الأمريكية مقابل 3,6 مليارات دولار.

وقالت الشركة المبتكرة للنسخة الأصلية من لعبة هالو الشهيرة، ولعبة ديستني إنها ستنضم لقسم بلاي ستيشن، وبررت بنجي استحواذ سوني عليها برغبة الشركة اليابانية بتعزيز شبكتها من منتجي الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم كسبايدر مان، ولتبقي على تواجدها كمنافسة في سوق الألعاب الذي يشهد منافسة شرسة.

وكانت الشركة الأميركية تابعة لشركة مايكروسوفت في العام 2007 عندما أصدرت لعبتها الشهيرة هالو، كما قامت خلال هذه الفترة بإصدار ألعاب مارثون وميث وغيرها.

استحواذ سوني على شركة بنجي؛ يأتي بمثابة الرد على مايكروسوفت التي أعلنت في يناير الماضي عن تقديمها عرضًا لشركة أكتيفيجن بليزارد المصنعة للعبة كول أوف ديوتي بقيمة 69 مليار دولار من أجل الاستحواذ عليها.

وبحسب شركة الاستثمار المصرفي دريك ستار بارنترز؛ فإن قطاع الألعاب سيسجل خلال العام 2022 رقمًا قياسيًا في الصفقات والاستحواذ والاكتتاب يصل لـ 150 مليار دولار.

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