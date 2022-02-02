كيفية معرفة موديل الايفون أو الايباد الخاص بك والرقم التسلسلي IMEI ؟

قد تمتلك هاتف ايفون أو ايباد اشتريته لكنك لا تملك أدنى فكرة عن الموديل أو سنة الإصدار وهذا أمر مهم للغاية لمعرفة مدى توافق الجهاز مع الإكسسوارات التي نود شرائها أو عند الحاجة إلى الصيانة وكذلك عند البيع والشراء والاستبدال .. أمور كثيرة مهمة مرتبطة بمعرفتك لمعلومة واحدة وهي إصدار أو موديل الجهاز.

قد تظن أن أغلب المستخدمين على معرفة بـ”موديل أو إصدار” الجهاز نظراً لأهمية تلك المعلومة إلا أن الغالبية الغطمى من المستخدمين – وفقاً للدراسات والأبحاث – تجهل “موديل” الجهاز الذي بين يديها، في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الوصول إلى “الموديل” من داخل الجهاز أو خارجه وكذلك الرقم التسلسلي IMEI.

التعرف على موديل الايفون والايباد

يمكن ذلك بعدة طرق أبسطها التوجه إلى الإعدادات Settings > عام General > حول About. في الشاشة التي أمامك ستجد معلومات تفصيلية عن الجهاز مثل اسم ورقم الموديل ومعلومات أخرى مثل الرقم التسلسلي IMEI/MEID ورقم نظام التشغيل المحدث إليه الجهاز سواء كان iOS على الايفون أو iPadOS على الايباد.

إذا كنت تريد مثلاً نسخ الرقم التسلسلي IMEI/MEID كل ما عليك هو الضغط عليه مطولاً. ( على هواتف ايفون 7 فما أقدم وكذلك أجهزة الايباد سوف تجد الرقم التسلسلي مرفقاً على ظهر الجهاز).

كذلك يمكنك التوجه هذه الصفحة على موقع ابل الرسمي وتسجيل الدخول بحسابك المسجل على الجهاز التي تود معرفة بياناته. ستجد ما تود معرفته من بيانات من خلال قسم الأجهزة Devices.

إذا كانت علبة الشراء لازالت موجودة لديك ولم تتخلص منها بعدُ – وننصحك ألا تفعل كلما وسعك ذلك – سوف تجد ايضاً اسم الجهاز والرقم التسلسلي مطبوعاً على العلبة. في جميع الأحوال وعبر كل الطرق سوف تجد ذات المعلومات لنفس الجهاز.