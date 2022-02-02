القدرات الليبية الشابة تتألق في مبادرة “موهوب العرب” بالسعودية

شهدت النسخة الأولى من مبادرة موهوب العرب تألقًا ليبيًا لافتًا، حيث نال 26 شابًا وشابة ليبية لقب موهوب في المبادرة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية وتنظيم مؤسسة موهبة التابعة للملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والمنصة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو.

وكانت المبادرة قد شهدت تفوق 230 موهوبًا عربيًا يمثلون 12 دولة هي: ليبيا، السعودية، فلسطين، العراق، البحرين، الإمارات، عمان، الأردن، قطر، اليمن، تونس، وموريتانيا، تم توزيعهم على 3 فئات هي الموهبة الاستثنائية التي تعد أعلى الدرجات، الموهوبون، والموهبة الواعدة.

وحصل ستة طلاب ليبيين على درجة الموهبة الاستثنائية، و15 آخرين على درجة الموهوب، وخمسة طلاب على درجة الموهبة الواعدة.

وسيُشارك الطلاب الليبيون الحاصلين على درجة الموهبة الاستثنائية مع أقرانهم العرب في حزمة من البرامج تحت رعاية مؤسسة موهبة التي تسعى لتنمية قدراتهم وصقلها من خلال برامج حضورية عن بعد تتضمن برامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة، برامج لتقديم الإرشاد والاستشارة والتوجيه وتدريبهم على القيادة، برنامج موهبة الإثرائي العالمي، وبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي.

وسيُشارك الطلاب الحاصلون على درجة موهوب في برنامجيْ موهبة الإثرائي العالمي، موهبة الإثرائي الأكاديمي، حيث سيضم كل برنامج 75% محتوى علميًا و25% من مهارات القرن الواحد والعشرين.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على درجة واعد بالموهبة؛ فسيَحصلون على برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي سيضم 75% محتوى علميًا و25% من مهارات القرن الواحد والعشرين.

يُذكر أن النسخة الأولى من مبادرة الموهوبون العرب أطلقت في أبريل الماضي في السعودية بهدف اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، ودعم التنمية والازدهار والتطور في أنحاء الوطن العربي كافة.

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