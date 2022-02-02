“نيويورك تايمز” تستحوذ على لعبة Wordle الشهيرة

أعلنت “نيويورك تايمز” استحواذها على لعبة Wordle الشهيرة التي ابتكرها المهندس جورج واردل في صفقة وصلت قيمتها لحوالي خمسة ملايين دولار.

حيث نشرت “نيويورك تايمز”، على حسابها في تويتر تغريدةً، أكدت من خلالها انضمام اللعبة لقائمة الألعاب التي تقدمها، وقالت في بيانها إنّها تسعى لأنّ تصبح الاشتراك الأساسي لكل شخص يتحدث الإنجليزية ويسعى لفهم العالم والتفاعل معه.

وتقوم اللعبة التي طرحت في الأسواق لأول مرة في أكتوبر الماضي على اكتشاف كلمة من 5 أحرف خلال 6 محاولات فقط، حيث تقوم المنصة بوضع كلمة واحدة يومياً ويقوم ملايين اللاعبين بمحاولة اكتشافها.

وقالت الصحيفة إن اللعبة ستظل مجانية حاليًا للاعبين القدامى والجدد، وأكدت أنها لم تضع خططًا لتطوير اللعبة، وأشارت إلى أن تركيزها الحالي يقوم على إنشاء قيمة مضافة للجمهور.

وأكدت أن اللاعبين الحاليين لن يخسروا انتصاراتهم، وسيُحافظون عليها عند انتقالهم للعب على موقع الصحيفة.

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