رصد “كويكب طروادة” ثانٍ يسبح حول الكرة الأرضية

قال فريق من العلماء أن الكرة الأرضية أصبحت مطاردة من قبل “كويكب طروادة”، الذي ينتمي إلى سلسلة الكويكبات التي تسبح في أفلاك كواكب المريخ والمشتري ونبتون، وأماط العلماء اللثام عن أن “كويكبات طروادة” تشترك في مدارها مع كوكب آخر، وتستمر في حركتها على مدار مستقر.

وتقوم هذه الكويكبات، التي تتحرك في موقعين بالقرب من الكوكب، بسحب جاذبية ذلك الكوكب وتوازن الشمس بينهما، وبسبب هذا التوازن؛ فإن هذه المواقع تبقى كنقاط ثابتة في الفضاء.

اكتشف علماء الفلك أول كويكب طروادة معروف للأرض، يسمى 2010 TK7، في عام 2010، وكان يدور داخل إحدى هاتين المنطقتين، والمعروفتين باسم L4 ، على بعد عشرات الملايين من الكيلومترات من الأرض في مدار كوكبنا حول الشمس.

وعثر الباحثون مؤخرًا، على كويكب آخر، يبلغ عرضه كيلومترًا واحدًا، ويحمل اسم 2020 XL5 ، وهو موجود أيضًا في L4 ، وذلك وفقًا لتقرير عالم الفلك توني سانتانا روس من جامعة برشلونة.

وجاء الرصد الأول لهذا الكويكب الثاني في ديسمبر 2020، عندما لاحظ العلماء وجود جسم مثير للاهتمام، وقاموا بمتابعته من خلال دمج البيانات من الأرشيف مع الملاحظات التي أجريت من الأرض.

وتوصلت نتائج الأبحاث إلى أن هذا الجسم هو “كويكب طروادة”، لكن لا يزال من غير الواضح مصدره، وما إذا كان قدم من حزام الكويكبات الرئيس خارج النظام الشمسي، قبل إزاحته عندما تفاعل مع جاذبية كوكب المشتري، كما خلص العلماء إلى أن هذا الكويكب سيستمر في مداره الحالي لمدة أربعة آلاف عام قادمة.

وقد عثر على هذه الكويكبات عدة مرات في الماضي، كما أنها اكتسبت تسميتها بعد اكتشافها لأول مرة وهي تحوم حول كوكب المشتري، حيث قرر العلماء إطلاق اسم شخصيات من حرب طروادة عليها.

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