بلاك بيري تقرر بيع براءات الاختراع الخاصة بتقنيات الهواتف والرسائل.. مقابل 600 دولار

تستعد شركة بلاك بيري الأميركية لمغادرة سوق الهواتف الذكية بشكلٍ نهائي، حيث أعلنت عن بيع براءات الاختراعات المتعلقة بتقنيات الهواتف والرسائل التي تملكها مقابل 600 مليون دولار.

وقالت الشركة إن ملكية هذه البراءات ستنتقل لشركة Catapult Up Innovation Inc التي دفعت المبلغ الضخم مقابل الحصول عليهم.

وأشارت إلى أن الشركة الجديدة ستدفع لها 450 مليون دولار نقدًا من قيمة الصفقة، على أن تكمل لها الـ150 مليون المتبقية خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الشركة التي حققت نجاحًا بسوق الهواتف المحمولة قبل ظهور نظام أندرويد؛ أعلنت قبل أسابيع عدة عن إيقاف الدعم نهائيًا عن هواتفها، ووضع حد لمسيرتها في هذا السوق، بعد فشلها في استعادة هيبتها المفقودة في سوق الهواتف الذكية التي كانت على قمتها في العقد الأول من الألفية الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية