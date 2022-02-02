أندرويد 12 يطرق أبواب سلسلة Galaxy Note 10 في الولايات المتحدة!

بدأت شركة سامسونج في طرح تحديث أندرويد 12 من أجل هواتف سلسلة Galaxy Note 10 في أواخر الشهر الماضي لبعض المناطق المختلفة مثل السوق الأوروبي والآسيوي.

التحديث وصل الآن إلى مستخدمي السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُقال أن كلا طرازين السلسلة Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بدأوا في تلقي تحديد أندرويد 12.

التحديث الجديد يصل إلى الهواتف المعنية مع إصدار البرنامج الثابت N97xUSQU7GULD وهذا التحديث يصل إلى كل من إصدارات الهواتف Locked و Unlocked.

هذا التقرير صادر عن موقع SamMobile والذي أكد على أن كل من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 يتلقيان تحديث أندرويد 12 في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

يتضمن التحديث الجديد أيضاً مجموعة التصحيحات الأمنية لنظام أندرويد لشهر يناير 2022. الإصدار SMR هو إصدار صيانة الأمان والذي من شأنه إصلاح أكثر من 60 ثغرة تم العثور عليها في نظام التشغيل.

بالطبع الجميع يضع كامل تركيزه على الدعم البرمجي فقط والكل ينتظر تحديث أندرويد الأساسي One UI 4.0 المستند على أندرويد 12.

من المعروف أن أحدث واجهة مستخدم من نظام أندرويد المخصصة لهواتف سامسونج تجلب معها العديد من التحسينات الرئيسية والميزات الجديدة لجميع هواتف جالكسي والحواسيب اللوحية كذلك.

من المؤكد أن التحديث الجديد سيساعد على تغيير مظهر وشكل هواتف Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بشكل كلي وللأفضل بنسبة 100%.

أطلقت شركة سامسونج كلا النموذجين في عام 2019 وقد وعدت الشركة بتحديثين رئيسيين فقط للدعم البرمجي على أساسي نظام التشغيل الأساسي أندرويد.

ولكن لاحقاً أعلنت الشركة عن تمديد فترة الدعم البرمجي حتى تصل إلى ثلاثة أعوام كاملة. وهذا يعني أن جميع الهواتف الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2019، جنباً إلى جنب مع بعض هواتف الفئة المتوسطة، سوف تتلقى تحديث أندرويد 12 خلال المرحلة المقبلة.

ولكن، يبدو أن سلسلة Galaxy Note 10 وصلت بهذا التحديث الأخير إلى نهاية عمرها الافتراضي، على الأقل من حيث الدعم البرمجي فقط. فقد تم إطلاقها بنظام أندرويد 9، وتلقت بعد ذلك أندرويد 10 وأندرويد 11 وأخيراً أندرويد 12.