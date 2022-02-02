محمد عساف يستعد لطرح أغنية باللهجة الصعيدية

نشر الفنان الفلسطيني محمد عساف، على حسابه الرسمي في تويتر، البرومو الترويجي لأغنيته الجديدة “أنا العاشق”، التي سيَطرحها باللهجة الصعيدية.

وظهر النجم الفلسطيني في البرومو، وهو يؤدي الأغنية باللهجة الصعيدية، وعلّق عليه بالقول: قريبًا أنا العاشق.

وعبّر محمد عساف عن سعادته لأداء أغنية باللهجة الصعيدية، وقال إن هذا اللون يمثل تحدي بالنسبة له، خاصةً أن البعض يشبهها بأغاني المهرجانات.

وأغنية “أنا العاشق” من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهام دهيمة، وإنتاج Platinum Records.

يذكر أن أغنية الحلزونة التي طرحها قبل مدة تعد أولى أغاني النجم الفلسطيني باللهجة المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

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