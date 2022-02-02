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عاصي الحلاني يستعد لإحياء عيد الحب في العراق

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن موعد حفله في العراق بمناسبة عيد الحب.

ونشر الحلاني، على حسابه الرسمي في تويتر، تغريدةً؛ دعا من خلالها عشاقه لملاقاته في فندق وايت هوت في مدينة أربيل يوم 14 فبراير الجاري، لإحياء عيد الحب.

وحظي الإعلان بتفاعل كبير من قبل عشاق فارس الأغنية العربية في العراق، حيث رحبوا فيه ببلدهم، وعبّروا عن شوقهم للقائه.

وكان الفنان اللبناني قد أطلق، قبل فترة، ألبومه الجديد كل الفصول الذي احتوى على 11 أغنية تنوعت ما بين اللهجة اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقية، والبدوية.

يُذكر أن من أبرز أغاني الألبوم أغنية مغروم آه مغروم، حبيبي التي جمعته بابنه الوليد ، دزلي صوتك، كل الفصول وغيرها من الأغاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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