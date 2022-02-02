خدمة جوجل ون VPN باتت الآن متاحة على الايفون والايباد

أخيراً قامت ابل بإطلاق خدمة VPN خاص بها على أجهزة الايفون والايباد ضمن خدمة التخزين السحابي Google One بعد مرور نحو سنة ونصف تقريباً على وعد جوجل بتوفيره لأجهزة ابل المحمولة.

خدمة الـ VPN للأسف لن يكون متاحاً لجميع المستخدمين، بل ستقتصر فقط على مشتركي خدمة التخزين السحابي من جوجل Google One.

أيضاً لن تكون الخدمة متاحة لجميع مشتركي خدمة Google One وإنما فقط أولئك الذين على خطة Premium الأعلى سعراً والتي توفر للمستخدم سعة تخزين سحابية بحجم 2 تيرابايت بالإضافة إلى مزايا أخرى ومنها ميزة الـ VPN.

خطة الاشتراك Premium في Google One متاحة بسعر 9.99 دولار أمريكي في الشهر أو 99.99 دولار أمريكي سنوياً، وبالإضافة إلى ذلك سوف يمكنك مشاركة السعة التخزينية والـ VPN مع خمسة أشخاص آخرين حتى يتمكن جميع أفراد العائلة من الاستمتاع بنفس الخدمات سواء على الأندرويد أو iOS (الايفون أو الايباد).

تتيح خدمة الـ VPN بث وتنزيل وتحميل وتصفح المحتوى باتصال مشفر، وكذلك الاتصال بشبكات الوايفاي العامة بطبقة حماية، وإخفاء عنوان الـ IP الخاص بالجهاز لمنع المواصع والتطبيقات من الوصول إلى الموقع الجغرافي الخاص بالمستخدم.

بشكل مبدئي سوف تكون خدمة الـ VPN المقدمة من جوجل متاحة في 18 دولة منها ولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وغيرها وسوف تُضاف الخدمة إلى المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أنه يمكن تفعيل خيار الـ VPN من خلال تطبيق Google One على الايفون والايباد.