شائعات: تأجيل كل من Galaxy S22 و S22 Plus حتى شهر مارس القادم!

بعض الشائعات تقترح بأنه من المحتمل أن يتم تأجيل تسليم هاتف Galaxy S22 Ultra لمدة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع الطلب على الهاتف. واليوم، لدينا تسريب جديد يفيد بأنه من المحتمل أن يتم تأجيل بيع كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus حتى شهر مارس القادم.

هذه المعلومات ليست مؤكدة من قِبل المُسربين الموثوقين الذين نعتمد عليهم دائماً، ولكنJon Prosser هو واحد من ينهم أيضاً والذي أكد في تغريدته على موقع تويتر أن هناك بعض المصادر السرية من داخل شركة سامسونج التي أبلغته بأنه سيتم تأخير كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 حتى يوم 11 مارس.

صرح Jon بأن الطلب المُسبق للهاتف سيبدأ اعتبارًا من يوم 9 فبراير، وسيتوفر هاتف Galaxy S22 Ultra ابتداءً من يوم 25 فبراير، ولكن سيتم تسليم كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 ابتداءً من يوم 11 مارس.

بالطبع، عبر عشاق شركة سامسونج عن استيائهم نتيجة الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الشركة الكورية من أجل إرغام المستخدمين على شراء الطراز الرائد Galaxy S22 Ultra أولاً.

لم يتم التأكيد على الأمر من قِبل أي مصادر رسمية من شركة سامسونج، ولا أحد يعلم هل من الممكن أن تؤجل شركة سامسونج عمليات التسليم كل هذه المدة الطويلة بعد الإعلان عن السلسلة يوم 9 فبراير خلال حدث Samsung Unpacked السنوي الأول لها أم لا.

ولكن دعونا نعرف في التعليقات ما هو رأيكم بشأن هذه الاستراتيجية إذا كانت صحيحة، فهل نحن مُضطرين على الانتظار كل هذه المدة؟

مواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra

إذا كنت تتساءل عن مواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra، فسيحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.81 بوصة عبارة عن لوحة عرض 2x Dynamic AMOLED بمعدل تحديث 120Hz دقتها +QHD وتدعم معدل سطوع تبلغ ذروته 1750 نقطة ضوئية.

بالتأكيد سيتم إطلاق الهاتف بواجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12، وسيحتوي من الأمام على كاميرا دقتها 40 ميجابكسل. في حين أن الكاميرا الخلفية ستمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS.

ستأتي الكاميرا الخلفية بعدستين للتقريب البصري: عدسة تيليفوتو دقتها 10 ميجابكسل مع تقريب بصري x3 وعدسة تيليفوتو دقتها 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 10x. وستشتمل الكاميرا على عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة Snapdragon 8 gen 1 أو Exynos 2200 بناءً على المنطقة التي سيتم بيع الهاتف بها. سيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تبدأ من سعة 8 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت، مقترنة بذاكرة تخزين 128 جيجابايت وحتى 512 جيجابايت.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ولكن لن يتم بيع الهاتف مُرفق مع محول الشحن، مما يعني أنك مُضطر على شرائه بشكل منفصل.

هذه هو أول هاتف من سلسلة S سيأتي مُرفق بقلم S-Pen مع فتحة / صومعة مخصصة في أسفل الهاتف من أجل الاحتفاظ بالقلم.