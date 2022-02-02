لعشاق السينما.. “10” أفلام للمشاهدة في فبراير

(1)

فيلم “أحمق للأبد” – يُعرض عالمياً في 4 فبراير

مع هذا الفيلم استعدوا للضحك والصراخ ومشاهدة ممتعة ومؤلمة، واشكر نجومك المحظوظين أنك لست مضطراً إلى التعرض لإصابات خطيرة من أجل لقمة العيش.

بعد عشرين عامًا من إطلاق أول فيلم Jackass، عاد جوني نوكسفيل ورفاقه مرة أخرى للشاشة الكبيرة، حيث يجرون سلسلة من المقالب المتقنة والأعمال المثيرة مؤلمة المظهر.

تعرضت المجموعة في هذا الجزء للهجوم من قبل الثعابين والنحل والعناكب وغيرها، ويُذكر أن تعرّض بطل هذا الفيلم نوكسفيل لحادثة مع ثور غاضب مما أدخله إلى المستشفى.

(2)

فيلم “سيرانو”- يُعرض في 25 فبراير

يُعد هذا الفيلم أحدث تعديل لمسرحية إدموند روستاند وهي مسرحية موسيقية فخمة، من تأليف إيريكا شميدت وإخراج جو رايت.

تدور أحداث الفيلم حول الجندي الأرستقراطي من القرن السابع عشر، الذي يخشى إعلان حبه للجميلة روكسان.

جسّد بطولة الفيلم الممثل بيتر دينكلاج في دور Cyrano de Bergerac، واللافت في الموضوع أن شخصية الفيلم الأساسي طوله يبلغ 4 أقدام وهو طول دينكلاج مما جعل الدور مناسباً له وكأنه كُتب من أجله.

(3)

فيلم “تزوجني”- يُعرض في 11 فبراير

تلعب جينيفر لوبيز في فيلم Marry Me دور كات فالديز، نجمة البوب الشبيهة بجنيفر لوبيز، والمغني والممثل الكولومبي مالوما يلعب دور باستيان، نجم موسيقى البوب الشبيه بمالوما.

يخططان للزواج من بعض على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية، ولكن عندما تعلم كات أن باستيان لم يكن مخلصاً لها، قبل اللحظة الكبرى بقليل، اختارت مُدرس الرياضيات المُطلق تشارلي “أوين ويلسون” وأعلنت أنها ستتزوجه بدلاً من ذلك.

(4)

“فيلم الدوق”- يُعرض في 25 فبراير

تبدأ قصة فيلم الدوق في عام 1961، حين سُرقت لوحة غويا لدوق ويلينغتون من المعرض الوطني في العاصمة البريطانية لندن، لكن اللص لم يكن زعيماً إجرامياً دولياً، ففي الواقع، تمت سرقة اللوحة من قبل سائق تاكسي غريب الأطوار يبلغ من العمر 60 عاماً وكاتب سيناريو طموح، كمبتون بونتون “جيم برودبنت”، احتجاجاً على إهمال الحكومة للمتقاعدين في المملكة البريطانية المتحدة.

يُعد الفيلم كوميدياً من ناحية التصنيف، وتُشارك فيه هيلين ميرين بدور زوجة بونتون، ويُذكر أن مخرج الفيلم “روجر ميشيل” قد توفي في سبتمبر 2021.

(5)

فيلم “سقوط القمر” – يُعرض في 4 فبراير

يروس “سقوط القمر” قصة مسؤول ناسا “هالي بيري” ورائد الفضاء “باتريك ويلسون”، اللذين يختطفان مكوك فضاء بعد اكتشاف أن القمر هو في الواقع “هيكل ضخم” بنته كائنات فضائية شريرة.

أخرج فيلم Moonfall رولاند إميريش، صانع أفلام الخيال العلمي للدمار الشامل مثل يوم الاستقلال، غودزيلا، واليوم بعد الغد.

(6)

فيلم “التذكار” الجزء الثاني – يُعرض في 4 فبراير

فيلم “سيوفنير” عمل درامي عن طالبة ساذجة تُقيم علاقة مأسوية مع رجل عجوز غامض للغاية، في 1980 لندن.

لكن هذا كان نصف القصة فقط، في التكملة، تعمل جولي على فيلم طلابي عن حبيبها السابق، لذا على مستوى واحد، يدور The Souvenir: Part II حول صناعة The Souvenir: Part I استنادًا إلى تجارب جولي الخاصة.

(7)

فيلم “جريمة على نهر النيل” – يُعرض في 11 فبراير

يُصنف هذا العمل “فيلم غموض” من إخراج كينيث برانا، مستند على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة الشهيرة “أجاثا كريستي”، ويظهر في الفيلم المحقق الشهير والداهية “هيركيول بوارو”، الذي يتعين عليه التحقيق في مقتل وريثة شابة أثناء قضاء إجازته على نهر النيل على متن سفينة.

(8)

فيلم “أسوأ شخص في العالم” – يُعرض في 4 فبراير

تدور أحداث هذا الفيلم الدرامي الكوميدي حول رحلة الشابة جولي، بينما تجتاز المياه المضطربة في حياتها العاطفية وتكافح للعثور على مسار حياتها المهنية.

(9)

فيلم “جين يوهس”.. ثلاثية كاني – يُعرض في 16 فبراير “نتفليكس”

تبدأ حكاية فيلم “جين يوهس” في عام 1998، حين التقى كلارنس “كودي” سيمونز بمغني راب يبلغ من العمر 21 عاماً في شيكاغو.

تأثر سيمونز بموهبته وثقته، لدرجة أنه صمم على عمل فيلم وثائقي عنه، فيما لم يتخيل أن الموسيقي الشاب سيكون قريباً أحد أكبر النجوم في العالم، لكن صديقه الجديد كاني ويست، المعروف الآن باسم Ye، لم يكن لديه أدنى شك في أن ذلك سيحدث.

بعد مرور ربع قرن تقريباً، يروي هذا الفيلم الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء مسيرة ويست الرائعة.

(10)

فيلم “حشرة ضخمة”- يُعرض في 11 فبراير / نتفليكس

هذا الفيلم BigBugi عبارة عن خيال علمي غرائبي تدور أحداثه في عام 2045، عندما ثارت الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي ضد الجنس البشري، واحتجزت أربعة روبوتات أصحابها في منازلهم في الضواحي.

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