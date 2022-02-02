منة عرفة تعلن إصابتها وعائلتها بـ”كورونا”

أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة عن إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على خاصية الستوري في حسابها الرسمي في انستغرام، صورةً لها من المستشفى وعلّقت عليها بالقول: الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا وماما والبيت كلّه ومحمود إيجابي كورونا.

وأشارت إلى أن العائلة متعبة جدًا بسبب الفيروس التاجي، وإن كورونا صعبة، وناشدت جمهورها الدعاء لها ولعائلتها كي يتجاوزوا هذه المحنة.

واختتمت الفنانة المصرية تعليقها بتمني الشفاء العاجل لجميع المرضى في أنحاء العالم كافة.

يذكر أن حكاية حلم حياتي من مسلسل “إلا أنا” تعد آخر أعمال النجمة المصرية، وتناولت الحكاية قصة فتاة تدعى خديجة تعاني من التوحد وتحلم باحتراف التمثيل.

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